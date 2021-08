„Unter dem Motto Na K.L.A.R“ (die Abkürzung steht für „Kultur – Lebenslust – Akzeptanz – Respekt“) demonstrierten am Samstag nach Angaben der Polizei in der Spitze rund 2000 Menschen auf der bunten Demonstration des Christopher Street Day (CSD) Rhein-Neckar für gleiche Rechte der Lesben-, Schwulen, Bi-, Trans- und Queer-Community (LGBTQ+). Erstmals überquerten die Demonstrierenden dabei auch die Rheinbrücke. Los ging es im Mannheimer Schloss.

CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray CSD Rhein-Neckar 2021 in Mannheim und Ludwigshafen Foto: Moray Foto 1 von 12

Nach einem Zwischenstopp auf dem Berliner Platz, wo sie von Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) willkommen geheißen wurden, ging es nach einer linksrheinischen Schleife zurück über den Rhein, wo seit 16 Uhr die Abschlusskundgebung der Veranstaltung stattfindet.

Der Christopher Street Day wird gefeiert in Erinnerung an einen Aufstand der LGBTQ+-Gemeinschaft von New York vom 28. Juni bis 2. Juli 1969 gegen Polizei-Repressalien. Dieser Aufstand, der nach der Kneipe, in der er ausbrach, auch „Stonewall-Unruhen“ genannt wird, spielte sich teilweise in der namengebenden Christopher Street ab.