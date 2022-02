Pfalz trifft Pennsylvania, Teil zwo: Im März starten die Dreharbeiten zum zweiten „Hiwwe-wie-driwwe“-Film des Schwegenheimer Filmemachers Benjamin Wagener. Diesmal macht sich ein Kult-Rocker aus der Pfalz auf den Weg über den Großen Teich. In Wageners erstem 90-minütigen Dokumentarfilm von 2019 hatte sich Hauptdarsteller Douglas Madenford, Deutschlehrer aus dem US-Staat Pennsylvania, in der Pfalz auf Spurensuche begeben, im Land seiner Vorfahren also. Wie Madenford verbindet viele Pennsylvania-Deutsche ihre Pfälzer Sprache, das so genannte Pennsylvania-Dutch, mit der alten Heimat. 20.000 Kinobesucher machten den Film vor drei Jahren zum Überraschungserfolg.

„180.000 bis 190.000 Euro“ soll nun der zweite Streifen kosten. Einen Teil davon, angestrebt seien 15.000 Euro, soll per Crowdfunding zusammenkommen, also über Spenden von Filmfans, die sich dafür zum Beispiel Karten für die Premiere sichern können. Start der Aktion ist am Sonntag, 27. Februar.

