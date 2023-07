Cristiano Ronaldo (38) trägt gerne teure Uhren. Der fünffache Weltfußballer kann es sich leisten: Er zählt zu den reichsten Sportlern der Welt, sein Vermögen wird auf 550 Millionen Euro geschätzt, laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes hat er allein im vergangenen Jahr 122 Millionen Euro verdient.

Jetzt will Ronaldo seine Leidenschaft für Luxusuhren mit einem Geschäft verbinden und steigt beim Online-Marktplatz für Uhren Chrono24 ein. Die Höhe des Investments verrät die Karlsruher Firma nicht, laut „Handelsblatt“ soll es sich um einen Betrag unterhalb von einer Million Euro handeln. Dem Unternehmen dürfte es letztlich aber weniger um die genaue Summe als vielmehr um die Werbewirkung des Fußballstars und dessen enormer Reichweite gehen – allein auf Instagram folgen dem Portugiesen knapp 600 Millionen Menschen.

In Lissabon getroffen

„Als langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24 ist es mir eine Freude, Gesellschafter des Unternehmens zu werden“, zitiert das Unternehmen den Fußballer. Ronaldo sei der perfekte Partner bei der weiteren globalen Expansion und dem nächsten Kapitel von Chrono24, sagt Gründer und Geschäftsführer Tim Stracke.

Chrono24 wurde 2003 in Karlsruhe gegründet. Die Firma bietet eine Online-Handelsplattform, auf der derzeit rund 3000 Händler und 30.000 private Verkäufer neue und gebrauchte Uhren anbieten. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Büros in Karlsruhe, Berlin, New York, Miami und Tokio.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, hat den Kontakt zu Ronaldo ein Gesellschafter von Chrono24 hergestellt. Der Fußballer habe sich dann drei Monate Zeit gelassen, ehe er einer Partnerschaft zusagte und sich im Juni mit Gründer Stracke in einem Hotel in Lissabon traf.