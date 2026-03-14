Ein illegales Rennen zweier 19-jähriger Autofahrer könnte laut Polizei der Grund für einen schweren Unfall am Samstag, 11:20 Uhr, auf der A 6 bei Enkenbach-Alsenborn gewesen sein. Ein Nissan endete dabei demoliert an der Mittelleitplanke, der Fahrer sei wohl nur leicht verletzt worden, hieß es. Dem Spurenbild nach sei der Wagen zuvor zweimal über beide Fahrstreifen und über den Standstreifen geschleudert. Nach dem Unfall meldeten sich laut Polizei Zeugen und berichteten von mehreren waghalsigen Überholmanövern der beiden jeweils schwarzen Fahrzeuge. Die Fahrer hätten sich gekannt, so die Polizei, und seien gemeinsam mit zwei Fahrzeugen auf dem Rückweg von Stuttgart gewesen. Die Polizei (Telefon: 0631/369-11899) hofft nun auf weitere Zeugen, die Aussagen zu dem möglichen Rennen machen können.