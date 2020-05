Am Wochenende ist im Dürkheimer Krankenhaus ein weiterer Mensch in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim sei über 70 Jahre alt gewesen und habe unter mehreren Vorerkrankungen gelitten, so die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Bislang sind damit zwölf Menschen aus dem Landkreis und zwei Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Seit Ausbruch des Coronavirus sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 420 Personen positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet worden; 316 im Landkreis Bad Dürkheim und 104 in der Stadt Neustadt (Stand Montag, 12 Uhr). Mehr als drei Viertel der insgesamt positiv getesteten Personen sind wieder von Covid-19 genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 252, in Neustadt 100 Menschen.