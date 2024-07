Deutschlands Handballer haben einen perfekten Start in das Olympia-Turnier hingelegt. Im ersten Gruppenspiel gewann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen den EM-Dritten Schweden mit 30:27 (12:11) und revanchierte sich damit für die Niederlage im kleinen Finale der Heim-EM im Januar. Vor rund 5.700 Zuschauern in Paris legte Torwart Andreas Wolff mit einer überragenden Leistung den Grundstein für den ersten Erfolg gegen die Skandinavier seit acht Jahren. Bester deutscher Werfer war Rückraumspieler Renars Uscins mit acht Toren. Nächster Gegner der DHB-Auswahl ist am Montag Japan. Die weiteren Rivalen in der Gruppe A sind Kroatien, Spanien und Slowenien. Die vier besten Teams jeder Sechsergruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.