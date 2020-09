Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Mittwochmittag informierte, haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts zwei Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden Fälle in Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hängen nicht miteinander zusammen. Die jeweiligen Infektionsketten werden aktuell noch ermittelt. Beide Frauen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts elf Menschen an Covid-19 erkrankt. Davon leben vier in Pirmasens, fünf in Zweibrücken sowie jeweils einer in den Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und Thaleischweiler-Wallhalben.

Seit Beginn der Pandemie wurden dem Gesundheitsamt 248 Personen gemeldet, die positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden waren. Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 233 als genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.