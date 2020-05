Die Landesregierung hat die Corona-Beschränkungen gelockert. Ab Montag dürfen die meisten Geschäfte wieder öffnen, auch Möbel Martin wird das tun. Für einen Teil der Schüler beginnt die Schule wieder. Mit dem Schulstart fahren alle Busse in Zweibrücken wieder nach dem regulären Fahrplan. Auch die Ruftaxilinien werden wieder aufgenommen. In den Geschäften gelten Abstandsregeln sowie die Begrenzung ein Kunde auf zehn Quadratmetern Verkaufsfläche – und Maskenpflicht. Friseure dürfen wieder öffnen. Es darf wieder Eis verkauft werden. Ebenso dürfen Sportanlagen im Freien genutzt werden – aber nur maximal zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts. Auch Spielplätze dürfen wieder öffnen. Gaststätten, Kosmetik- und Fitnessstudios bleiben noch geschlossen. Lieferdienste dürfen Speisen und Getränke ausfahren oder zur Mitnahme ausgeben. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich 14 Tage daheim in Quarantäne begeben, ausgenommen sind Pendler und Kraftfahrer.

Wenn Sie den Verdacht haben, Sie könnten sich angesteckt haben:

Gehen Sie nicht unangemeldet zum Arzt, zur Corona-Ambulanz oder in die Klinik. Falls Sie Auffälligkeiten an sich feststellen, rufen Sie Ihren Hausarzt oder Facharzt an. Er kann Ihnen einen Test vermitteln, falls er eine Ansteckung für möglich hält. Wer seinen Hausarzt nicht erreicht oder keinen hat, erreicht von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr die Hotline des Gesundheitsamtes unter 06331/809-750. Wer allgemeine Fragen hat, kann sich auch ans Gesundheitsamt wenden: 06331/809-700.