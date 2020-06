Im Kreis Germersheim sind derzeit neun Menschen mit dem Coronavirus infiziert, von denen acht eine Verbindung zu einer Glaubensgemeinschaft in Schwegenheim haben. Das hat die Kreisverwaltung Germersheim am Samstagabend mitgeteilt. Das Gesundheitsamt sei gleich nach Bekanntwerden der ersten Infektion dort vor Ort gewesen und versuche, die Infektionsketten zu unterbrechen, heißt es weiter. Die Infizierten und deren Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne. Kinder aus den Familien mit Infizierten besuchten die Kindertagesstätten in Schwegenheim, deshalb seien vorsichtshalber Abstriche bei den Beschäftigten der Kitas genommen worden. Die Testuntersuchungen der Kinder liefen derzeit.

Das Gesundheitsamt und die Ordnungsbehörde des Kreises seien in engem Kontakt mit den Kirchenvorstehern der Glaubensgemeinschaft. Das Gesundheitsamt habe einer Hochzeit am Samstag mit einem entsprechenden Hygienekonzept zugestimmt.

Mehr zum Thema

