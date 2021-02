In keiner anderen Berufsgruppe sind so viele Beschäftigte in Deutschland am Coronavirus erkrankt wie in der Altenpflege. Dies geht aus einem aktuellen Branchenvergleich der Barmer Krankenkasse hervor. So waren im vierten Quartal vergangenen Jahres 7,6 je 1000 bei der Barmer versicherten Beschäftigten in der Altenpflege wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben. Nur knapp dahinter folgen Beschäftigte in Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe sowie Erwerbstätige in Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege mit jeweils 7,3 je 1000 Betroffenen.

Große Unterschiede bei Dauer der Erkrankung

Deutlich geringer seien die Covid-19-Fallzahlen in den Branchen, in denen der direkte Kontakt mit anderen Personen nicht immer zwingend erforderlich sei. Hier reichten die Zahlen der wegen Covid-19 krankgeschriebenen Barmer-Versicherten von jeweils 4,0 je 1000 Betroffenen in den Branchen Metallverarbeitung und Verwaltung bis hin zu 2,5 je 1000 Krankgeschriebenen aus dem Bereich Werbung und Marketing.

Massive Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsbranchen gebe es auch bei der Dauer der Krankschreibungen. So seien im vierten Quartal des vergangenen Jahres an Covid-19 erkrankte Fahrzeugführer wie Busfahrer oder Lokführer am längsten krankgeschrieben gewesen – im Schnitt 17,8 Tage.