Aufgrund des Coronavirus hat es in dieser Woche zwei weitere Todesfälle in der Stadt Kaiserslautern gegeben. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern am Mittwochabend mitgeteilt. Die Anzahl der Toten hat sich damit auf drei erhöht. Einen ersten Todesfall hatte es am 28. März gegeben.

Die Zahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen hat sich am Mittwoch laut der vorliegenden Laborergebnisse um drei erhöht. Damit liegt die Anzahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, in Stadt und Landkreis Kaiserslautern aktuell bei 203. 126 Personen davon gelten mittlerweile als genesen. 103 Personen leben in der Stadt Kaiserslautern (davon 54 geheilt); 100 Personen leben im Landkreis. Verteilung der Corona-Fälle im Landkreis: VG Bruchmühlbach-Miesau: 4 (davon 3 geheilt); VG Enkenbach-Alsenborn: 28 (davon 21 geheilt); VG Landstuhl: 21 (davon 13 geheilt); VG Otterbach-Otterberg: 13 (davon 11 geheilt); VG Ramstein-Miesenbach: 13 (davon 10 geheilt); VG Weilerbach: 15 (davon 9 geheilt).