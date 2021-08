In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Speyer deutlich mehr Personen gegen das Coronavirus erstimpfen lassen als noch in der Woche zuvor. Das geht aus dem aktuellen Impfbericht der Stadtverwaltung hervor. Demnach wurden in der Woche von Donnerstag, 5. August, bis Donnerstag, 12. August, 168 Personen in Altenheimen erstimmunisiert (Vorwoche: 50). Im Impfzentrum in der Stadthalle kamen 253 Personen für ihre erste Spritze vorbei (Vorwoche: 169). Die Anzahl der Zweitimpfungen in Speyer hat im Vergleich zur Vorwoche (1845) jedoch deutlich abgenommen: Zwischen 5. und 12. August wurde 743 Mal die zweite Schutzimpfung verabreicht. In den Speyerer Arztpraxen hat in der vergangenen Woche sowohl die Anzahl der Erst- als auch die der Zweitimpfungen abgenommen.

Sonderimpfaktion verlegt

Die Sonderimpfaktion der städtischen Betriebsärztin Stephanie Grabs, die für Samstag, 14. August, von 10 bis 13.30 Uhr in der Stadthalle geplant war, wird laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung kurzfristig „aus organisatorischen Gründen“ in die Praxis von Stephanie Grabs, Eselsdamm 46, verlegt. Von 10 bis 11 Uhr läuft dort eine offene Impfstunde, zu der Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung kommen können. Verimpft wird das Vakzin von Astrazeneca. Beim zweiten Termin folgt dann der Impfstoff von Biontech. Eine Anmeldung über das Terminportal der Stadt für die Zeit nach 11 Uhr ist nicht mehr möglich.

Vier neue Fälle

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag vier weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit steigt der Inzidenzwert laut LUA von zuletzt 17,8 auf 25,7. Speyer liegt nur noch knapp unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 27,7. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen sieben Tagen neun Personen aus Speyer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, fünf davon aus der Altersgruppe 15 bis 34, vier aus der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen.