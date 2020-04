In den vergangenen Jahren schienen Autokinos etwas aus der Mode gekommen zu sein. Doch in den Zeiten der Corona-Pandemie und deshalb geschlossener Filmtempel erleben sie mancherorts eine Wiedergeburt. In der Pfalz beispielsweise in Pirmasens und in Haßloch.

Auf dem Pirmasenser Messplatz werden an diesem Wochenende unter anderem die „Känguru-Chroniken“ und die „Bad Boys“ auf einer 128 Quadratmeter großen Leinwand zu sehen sein. Organisiert hat die Filmnächte ein „Lager 14“ genannter örtlicher Verein. Bis zu 300 Autos sollen auf dem Messplatz Platz finden. Der Ton zum Film wird über das Autoradio übertragen. Dafür musste eine Filmlizenz beantragt werden. Pro Fahrzeug sind aus Gründen des Infektionsschutzes nur zwei Personen gestattet, wenn sie nicht aus demselben Haushalt stammen. Sitzen mehr Kinofans im Wagen, müssen sie mit ihren Personalausweisen belegen, dass sie unter der gleichen Adresse wohnen. Programm und Karten können im Internet unter www.lager14.de eingesehen/geordert werden. Der Code für den Eintritt wird durch das geschlossene Beifahrerfenster gescannt.

Auch auf dem Parkplatz des wegen der Corona-Krise weiter geschlossenen Holiday Parks bei Haßloch soll, voraussichtlich schon ab diesem Samstag, kurzfristig ein „PopUp-Autokino“ – quasi als „Untermieter“ – starten. Das bestätigten die Parkverwaltung sowie die Kinobetreiber, das Ticketportal diginights GmbH aus Heilbronn und die Konzertagentur Go 2 convent GmbH in Ludwigsburg, am Dienstag. Pro Vorstellung könnten 200 Autos eingelassen werden. Auch hier wird der Ton übers Autoradio empfangen. Ein „PopUp“-Autokino läuft bereits in Heilbronn. Bis zu drei Filme täglich sollen während der Zeit der coronabedingten Kontaktsperre auf der tageslichtgeeigneten LED-Leinwand laufen. Ein Sicherheitsdienst kontrolliert, da maximal zwei Personen oder eine Familie im Auto erlaubt sind. Tickets soll es über www.popup-autokino.de geben. Sie werden kontaktlos über das Smartphone vorgezeigt.

