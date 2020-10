Starker Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus übers Wochenende: Die Stadt Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis haben nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums am Montag den Grenzwert von 50 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage überschritten. In Frankenthal liegt diese Zahl nun bei 59,5, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 57,6. Damit wechseln beide nach dem Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes von der Gefahrenstufe Orange in die Alarmstufe Rot. Der Kreis Bad Dürkheim bleibt mit seiner aktuellen Sieben-Tages-Inzidenz noch bei Orange. Die absoluten Zahlen sind übers Wochenende weiter deutlich gestiegen: in Frankenthal von 135 (Stand: Sonntag) auf 147 am Montag. Im Krankenhaus werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt. In der Stadt gibt es nach Informationen des Landesuntersuchungsamts derzeit 53 aktive Ansteckungsfälle mit Sars-Cov-2. Im Rhein-Pfalz-Kreis ist die Gesamtzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie nachgewiesenen Infektionen um 39 Fälle auf 593 angestiegen. Im Kreis Bad Dürkheim sind 562 Ansteckungen registriert – 16 mehr als am Vortag.