Die Anzahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus steigt wieder. 37 neue Fälle hat das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Mittwochmorgen registriert. Von den neu infizierten Personen leben zehn in Zweibrücken, drei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, zwei in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und eine in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Die Inzidenzwerte steigen im Landkreis von 74 auf 80, in Zweibrücken von 56 auf 76 und in Pirmasens von 80 auf 87. Die komplette Südwestpfalz bleibt aber in der niedrigsten Warnstufe.