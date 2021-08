Auch in der Pfalz hat die Bundespolizei am Sonntag stichprobenartig kontrolliert, ob sich die Menschen bei der Einreise nach Deutschland an die neuen Vorschriften halten. Wer im Ausland war und nicht wegen überstandener Erkrankung oder Impfung als weitgehend immun gilt, muss demnach vor seiner Rückkehr einen Coronatest machen lassen und einen Beleg für dessen Ergebnis präsentieren. Noch strengere Vorgaben gelten für Leute, die in einem Virusvarianten- oder Hochrisikogebiet waren.

49 Autos und ein Bus

Beamte der für den Pfälzer Abschnitt der Grenze zu Frankreich zuständigen Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern haben deshalb am Sonntag nach eigenen Angaben vor allem an der B9 bei Kandel gut drei Stunden lang Fahrzeuge gestoppt, die offenbar aus Frankreich eingereist waren. Ein Sprecher sagt: Kontrolliert wurden so 49 Autos und ein Bus, in denen insgesamt 160 Menschen saßen. Keiner von ihnen hat gegen die neuen Auflagen verstoßen.

