Das Mainzer Gesundheitsministerium hat seine Corona-Infektionszahlen für den Landkreis Kaiserslautern am Sonntagnachmittag nach unten korrigiert: „Der hohe Inzidenzwert für den Kreis Kaiserslautern, der rein technische Gründe hatte, konnte dem tatsächlichen Infektionsgeschehen angepasst werden“, teilt das Ministerium auf seiner Internetseite mit. Der korrekte Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liege damit bei 37. Dieser solle nun auch zeitnah über das RKI ausgewiesen werden. Damit wechselt der Landkreis aus der „Alarmstufe Rot“ wieder zurück in die Warnstufe Orange, die ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 35 gilt. „Der Leiter der regionalen Task Forces, Detlef Placzek, steht weiter in engem Kontakt mit Landrat Ralf Leßmeister, um sich über mögliche Maßnahmen abzustimmen“, teilt das Ministerium weiter mit.

