In der Südpfalz hat es zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gegeben: In der Verbandsgemeinde Annweiler sind eine Frau und in der Verbandsgemeinde Edenkoben ein Mann nach einer Infektion gestorben, teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Freitag mit. Damit sind im Kreis und in Landau 259 Menschen nach Covid-Infektionen gestorben, im Kreis Germersheim 212.

Nach Angaben der Verwaltungen sind von Donnerstag auf Freitag 295 (Vortag 332) neue Infektionen nachgewiesen worden, 91 (151) im Kreis SÜW, 50 (52) in Landau und 154 (129) im Kreis Germersheim.

Die Inzidenzen: 739 (816) in Landau, 742 (761) im Kreis Germersheim und 783 (813) an der Südlichen Weinstraße. boe