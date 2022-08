Je eine Patientin aus den Verbandsgemeinden Edenkoben und Offenbach ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt in Landau mit. Die Behörde und das Pendant dazu im Kreis Germersheim melden seit Donnerstag 81 Neuinfizierte in der Südpfalz: 43 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sowie 38 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz: 179,9 in Landau, 208,5 im Kreis Südliche Weinstraße und 248,8 im Kreis Germersheim.