Sie haben mitten in diesem Corona-Ausnahmezustand Geburtstag? Und wollen auf Glückwünsche und Besuch nicht verzichten? Und dabei trotzdem Abstands- und Hygieneregeln einhalten? All das lässt sich unter einen Hut bringen, sagt die Südpfälzerin Cornelia Gunzert-Mandel. Nämlich mit ihrer Idee des „Fenster-Geburtstages“.

Als Gunzert-Mandel dieser Tage in Herxheim 54 Jahre alt wurde, startete sie zuvor einen Rundruf: „Ich lud meine Freunde und Familie ein, im 30-Minuten-Takt vor unser Wohnzimmerfenster zu kommen – maximal zwei Personen eines Haushalts oder eben einzeln. Ich bat darum, ein Sektglas mitzubringen, das wir am Fenster füllen werden – ich war dann gespannt, was passiert.“

Was folgte, kommt für Pfälzer sicher nicht überraschend: Innerhalb von Minuten sei der Nachmittag sozusagen ausgebucht gewesen, berichtet Gunzert-Mandel. Die Gäste seien pünktlich gekommen und gegangen, hätten sich auf einer Gartenbank in Decken gekuschelt: „Und wir hatten in ihrer Zeit intensive 30 Minuten für ein ungestörtes Gespräch.“ Ein Tag zum Genießen also. Die Herxheimerin: „Völlig anders, als wir das von bisherigen Geburtstagen mit dem üblichen Vor- und Nachbereitungsaufwand kennen.“ Herzlichen Glückwunsch!

