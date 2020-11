Die Corona-Pandemie und der Teil-Lockdown haben weiterhin starke Auswirkungen auf die Pfälzer Wirtschaft, auch in der Pfalz. Es gibt Lichtblicke, wenn auch in bescheidenem Maß – das zeigt die jüngste Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz, an der sich 200 Firmen beteiligt haben. So haben mit jedem fünften Betrieb nur noch halb so viele Stornierungen wie im Juni. Allerdings: Es gab deutlich mehr Ausfälle von Mitarbeitern. Damit kämpfen 30 Prozent der Firmen, im Juni waren es nur 13 Prozent. Zwar berichten nach zwei Dritteln im Frühjahr nur noch 57 Prozent der Betriebe über negative Effekte für ihre Finanzlage. Allerdings steigt der Anteil derjenigen Firmen, deren Eigenkapital schmilzt: von 46 Prozent im Juni auf nunmehr 61 Prozent. Über Liquiditätsengpässe berichten 42 (Juni: 36) Prozent der Unternehmen. 7 Prozent sehen sich vor der Insolvenz. Im Juni wurden dazu keine Daten erhoben.

Mehr zum Thema lesen Sie hier