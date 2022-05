Nachdem am Mittwoch steigende Zahlen vermeldet worden sind (366 nach 240 am Montag), haben die Gesundheitsämter der Südpfalz seit Dienstag wieder weniger Neuinfizierte mit Covid-19 registriert; es sind 275 Fälle. 109 Neuinfizierte sind es im Kreis Südliche Weinstraße, 57 in der Stadt Landau und 109 im Kreis Germersheim. Die Sieben-Tage-Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 252,8 in Landau, 260,9 im Kreis SÜW und 441,1 im Kreis Germersheim.