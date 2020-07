Das Coronavirus hat sich in dieser Woche in Rheinland-Pfalz etwas schwächer verbreitet als noch Mitte Juli. Bis Freitag registrierten die Gesundheitsämter 7398 bestätigte Fälle (Stand 10.40 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das sind 16 mehr als am Vortag und 1,6 Prozent mehr als am Freitag vergangener Woche. In der Woche zuvor lag die Steigerung bei 2,1 Prozent. In der Pfalz ist eine weitere Infektion in der Stadt Landau gemeldet worden.

Die Anzahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb in der zurückliegenden Woche unverändert bei 238. Aktuell sind 307 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert; vor einer Woche waren es 259.

Mehr zum Thema

Neun von Zehn gelten als genesen

Am Abklingen ist offenbar der lokale Infektionsherd im Kreis Bitburg-Prüm. Dort registrierte das Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen 19 neue Fälle pro 100.000 Einwohner; am Mittwoch waren es noch 25. Ursache war die Häufung von Infektionen in einem Wäschereibetrieb in der Eifel. In der Liste der sogenannten Inzidenz mit Fällen auf 100.000 Einwohner in der zurückliegenden Woche liegen Neustadt an der Weinstraße und der Kreis Bernkastel-Wittlich mit jeweils elf neuen Fällen auf dem zweiten Platz. In neun der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - 6853 oder 92,6 Prozent der bestätigten Infizierten.