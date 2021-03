Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat 30 neue Corona-Fälle registriert: Betroffen sind 24 Menschen aus dem Landkreis DÜW und sechs aus der Stadt Neustadt. Im Landkreis sind aktuell 143 Menschen an Covid-19 erkrankt, in Neustadt 37. Unter den Infektionen sind 22 Fälle der britischen Virusvariante nachgewiesen worden: 17 im Kreis, fünf in der Stadt Neustadt. Bereits am Freitag war auch erstmals die brasilianische Mutation festgestellt worden, und zwar bei einem Infizierten aus dem Kreis DÜW. Die Behörde meldet am Montagnachmittag einen weiteren Todesfall, der in Zusammenhang mit Corona steht. Gestorben ist eine über 70-jährige Person als Gerolsheim.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind seit Freitag 20 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Das meldet das Gesundheitsamt in Landau.