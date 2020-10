Wie erwartet ist am Montag für den Landkreis Kusel die höchste Corona-Warnstufe Rot ausgerufen worden. Das Gesundheitsamt meldet neun neue Fälle. Damit steigt der sogenannte Inzidenzwert (Neuerkrankte der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) von bislang 48,4 auf 61,2. Konkrete Auswirkungen auf das öffentliche Leben hat dies aber erst, wenn der Wert an fünf Tagen in Folge über der „Schallmauer“ von 50 liegen sollte. Bis dahin gilt die neue Allgemeinverfügung, die der Landkreis am Samstag bei einer Task-Force-Besprechung in Abstimmung mit Vertretern des Landes ankündigte. Sie tritt noch im Laufe der Woche in Kraft – mit der offiziellen Bekanntgabe. Die steigenden Fallzahlen kommen deshalb nicht überraschend, weil am Sonntag noch die Ergebnisse von 97 Abstrichen ausstanden, die teilweise mittlerweile vorliegen.