Der Donnersbergkreis ist bei der Pandemieampel von der Stufe „Gelb“ in die nächsthöhere Stufe „Orange“ gerutscht. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt nun bei 37,17, wie das Gesundheitsamt am Sonntag gemeldet hat. Die Zahl der Menschen im Donnersbergkreis, die aktuell mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, hat sich am Wochenende auf 45 erhöht. Seit Beginn der Pandemie wurden somit insgesamt 241 Menschen im Donnersbergkreis positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Welche zusätzlichen Maßnahmen infolgedessen für unseren Landkreis eingeleitet werden, beschließt die sogenannte regionale Corona-Task-Force, die jetzt zusammentreten muss. Für die Gefahrenstufe Orange wären möglich: eine Erweiterung der Maskenpflicht – zum Beispiel in Schulen und an stark frequentierten Orten –, die Verschärfung der Personenbegrenzung auf eine Person je zehn Quadratmeter, die Reduzierung von erlaubten Veranstaltungsgrößen auch für private Feiern, der Verbot von Kontaktsport oder Sperrstunden in der Gastronomie. Keine dieser Maßnahmen tritt jedoch automatisch in Kraft. Im Gegenteil: Es sollen Schritte eingeleitet werden, die auf das konkrete Ausbruchsgeschehen im Landkreis abgestimmt sind. Diese werden von der Corona-Task-Force für den Einzelfall beschlossen, so das Gesundheitsamt.