Nach knapp drei Jahren wird die Corona-Warn-App zum 1. Juni in den „Schlafmodus“ versetzt. Sie wird vorerst nicht mehr aktualisiert. Mit 48 Millionen Downloads gehört die App zu den populärsten Smartphone-Anwendungen in Deutschland. Man kann sie weiterhin auf dem Handy behalten, um damit weiter elektronische Impfzertifikate zu nutzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte, ein aktiver Weiterbetrieb ergebe keinen Sinn „bei der geringen Inzidenz, die wir zurzeit haben“. Außerdem gebe es eine hohe Bevölkerungsimmunität, so dass die Krankheit nicht mehr so schwer verlaufe. Der Minister appelliert aber an die Nutzer, die App nicht von ihren Smartphones zu löschen. „Es kann sehr gut sein, dass wir sie für Covid wieder nutzen mussen. Es kann aber auch sein, dass wir sie weiterentwickeln für andere Infektionskrankheiten.“

