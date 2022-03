Die Stadt Speyer stellt die freiwilligen „Lollitests“ an ihren Kindertagesstätten mit Wirkung zum 31. März ein. Das teilte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) am Freitag mit. Mit den Tests sollen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt werden. Es sei in den vergangenen Wochen aber nicht gelungen, die Einrichtungen Corona-frei zu halten, so Kabs. Als weitere Ursache des Test-Endes nannte sie die unklare Finanzierung ab April. Sie hoffe auf eine Beruhigung der Infektionslage und kündigte „gegebenenfalls für Herbst eine weitere Teststrategie für die Kitas in städtischer Trägerschaft“ an. Die Bilanz falle dennoch positiv aus, weil mit den Lollitests auch viele Infektionen erkannt worden seien.

Bis zu den Osterferien, die am 13. April beginnen, laufen laut Kabs Mietverträge für stationäre Lüftungsanlagen in Speyerer Schulen. Ob es eine Verlängerung gebe, müsse ebenso „relativ spontan“ entschieden werden wie die Frage weiterer Verstärkerbusse im Schülerverkehr. Diese waren gebucht worden, um die Infektionsgefahr zu verringern. Kabs rechnet damit, dass in der wärmeren Jahreszeit mehr Kinder zu Fuß oder per Fahrrad in die Schule kommen. Zuletzt seien die von den Schulen und Kitas gemeldeten Infektionszahlen mit dem Coronavirus rückläufig gewesen, Kabs bezweifelt jedoch, dass das die Lage exakt widerspiegelt.