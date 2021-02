Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat 24 Corona-Fälle registriert: im Landkreis DÜW sind neun Menschen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt sind 15 Neuinfektionen bekannt geworden. Dabei sind in Kreis eine und in der Stadt zwei Infektionen mit der britischen Virusmutation festgestellt worden. Nach Angaben der Behörde sind vier Todesfälle hinzugekommen, die in Zusammenhang mit Corona stehen. Verstorben sind zwei über 80-jährige Personen aus Lambrecht, die im Seniorenhaus der Awo gelebt haben, eine über 80-Jährige aus Esthal sowie eine über 90-jährige Frau aus Deidesheim, die im Altenzentrum Bürgerhospital zu Hause war. Stand Montagnachmittag sind aus dem Kreis DÜW 128 Personen gestorben, die sich zuvor mit Corona infiziert hatten, in Neustadt waren es 29 Personen. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat 25 neue Corona-Fälle im Kreis SÜW und in der Stadt Landau festgestellt und an das Landesuntersuchungsamt übermittelt.