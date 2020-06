Der rheinland-pfälzische Landtag hat kurzfristig seine für Donnerstag geplante Sitzung abgesagt. Grund ist der Corona-Verdachtsfall einer Abgeordneten, wie auf der Homepage des Parlaments steht. Im Anschluss an die Sitzung am Mittwoch sei bekannt geworden, dass sie als Kontaktperson eines bestätigten Covid-19-Falles gelte. Am Donnerstag sei sie selbst auf das Virus getestet worden, das Ergebnis liege noch nicht vor. Die Abgeordnete sei in häuslicher Quarantäne. Nach RHEINPFALZ-Informationen wohnt die Betroffene im nördlichen Rheinland-Pfalz. Um das Abstandsgebot einzuhalten, hatte der Landtag seine Sitzung in die Mainzer Rheingoldhalle verlegt.