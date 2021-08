Obwohl das Robert-Koch-Institut die vierte Corona-Welle ausmacht, gibt die Forschung derzeit eher Entwarnung. Die jüngeren Altersgruppen, die sich derzeit hauptsächlich infizieren, haben seltener einen schweren Verlauf. Ein weiteres Problem bleibt zum Schulstart in Rheinland-Pfalz aber bestehen: Es fehlt an Luftfiltern in Schulen. Denn nur das Luftreinigen in den Klassenzimmern könnte zu wenig bringen.

Es liegt was in der Luft

Trotz der Impfempfehlung ab 12 Jahren sind Eltern zurückhaltend, auch wenn es dafür den Nebenwirkungsstatistiken zufolge kaum einen Grund gibt. Vom Risiko Long-Covid können dagegen auch Jugendliche betroffen sein.

Weiterlesen