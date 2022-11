Die Lage an den Krankenhäusern der Pfalz hat sich entspannt. Die Häuser melden eine rückläufige Belegung mit Corona-Patienten, einen sinkenden Anteil an den Intensiv-Belegungen und sinkende Krankenstände in den eigenen Reihen. Zugenommen haben allerdings stellenweise die Patientenzahlen bei anderen Erkrankungen.

Unseren ausführlichen Artikel können Sie hier lesen.