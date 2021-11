In Klingenmünster eröffnet am Montag, 14 Uhr, wieder das Corona-Testzentrum, allerdings nicht wie bisher in der Klingbachhalle, sondern auf dem Parkplatz des Pfalzklinikums. Darauf haben sich kurzfristig Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory, Stefan Spengler von der örtlichen Reben-Apotheke und Pfalzklinikum-Geschäftsführer Paul Bomke geeinigt. Das Testzentrum wird vor der Klinik für Gerontopsychiatrie Psychosomatik und Psychotherapie eingerichtet. Geöffnet hat es von montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Es bedarf keiner vorherigen Anmeldung.