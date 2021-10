Das gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz betriebene Covid-19-Testzentrum im Bürgerhof schließt vor dem Beginn der Herbstferien seine Pforten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, besteht dort am Freitag, 8. Oktober, das letzte Mal die Möglichkeit für einen Corona-Test. Der Betrieb werde „aufgrund der Vorgaben des Landes, die ab dem 10. Oktober keine kostenlosen Testangebote mehr vorsehen, da alle Einwohner ein Impfangebot erhielten“, eingestellt. „Wir danken dem DRK für seine Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Nur dadurch war es überhaupt möglich, ein solches Testangebot in dieser Qualität und Quantität bereitzustellen“, teilte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Freitag in einer Presseerklärung mit.