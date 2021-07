Die Corona-Teststation von DLRG und Stadtholding in der Landauer Festhalle ändert ab Montag, 12. Juli, ihre Öffnungszeiten. Grund ist der geringere Bedarf an Schnelltestungen, der vermutlich durch mehr Impfungen und die stark gesunkenen Infektionszahlen zu erklären ist. In den vergangenen sieben Tagen sind im Schnitt täglich 350 Tests gemacht worden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Im April waren die Testzeiten ausgeweitet worden, weil sich seinerzeit 500 bis 600 und gelegentlich auch 1000 Menschen täglich testen lassen wollten. Ab kommender Woche ist die Station montags und freitags von 7 bis 19.30 Uhr geöffnet, dienstags bis donnerstags von 7 bis 10 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr, samstags von 9 bis 19.30 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr. )

„Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei“, betont Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Bitte nutzen Sie darum das Impfen und Testen als weiterhin wichtige Bausteine im Kampf gegen das Corona-Virus und bitte bleiben Sie achtsam.“ Dann könne es hoffentlich nicht nur einen guten Sommer und einen schönen Herbst geben, sondern auch einen guten Winter mit persönlichen Begegnungen auf Weihnachtsmärkten, beim Glühwein, bei Weihnachtsfeiern und Christmetten, so Hirsch.

