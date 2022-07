An einer Corona-Teststation in der Weinstraße in Bad Bergzabern hat es gebrannt. Wie die Polizei berichtet, machte sich das Feuer am frühen Morgenmorgen bemerkbar. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Bereist Ende Juni war die Teststation in Brand geraten. Was die Feuer ausgelöst hat und ob zwischen beiden Bränden ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalinspektion Landau. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de entgegen.