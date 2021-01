Der Kreisverband Germersheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet für Personal von Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen im Kreis Germersheim künftig Corona-Schnelltests (PoC) und -Tests (PCR) an. Eine entsprechende Teststation wurde nach Mitteilung der Kreisverwaltung in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in der Hans-Graf-Sponeckstraße 33 in Germersheim bereits eingerichtet. Wer aus diesem Personenkreis eine Legitimationsbescheinigung der Einrichtung erhält und zum Termin vorlegen kann, kann sich ab Mittwoch, 13. Januar, 13 Uhr, telefonisch unter 0172 7429012 anmelden und einen Termin vereinbaren. Ab dem Folgetag ist diese Hotline werktags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail über CTS@drk-kv-germersheim.de möglich; auch können hier Wunschtermine geäußert werden. Dieser Personenkreis gehöre zu den Gruppen, die aufgrund ihrer Nähe zu vielen Menschen besonders im Fokus bei der möglichen Weiterverbreitung des Coronavirus stehen. Mit diesem Angebot des DRK werde das öffentliche Gesundheitswesen entlastet, so Landrat Fritz Brechtel und der für Kinder, Jugend und Soziales zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler.

