Rheinland-Pfalz wird in Zusammenarbeit mit Rotem Kreuz und Bundeswehr an Autobahnen und am Flughafen Hahn vier Corona-Teststationen für Reiserückkehrer aus dem Ausland einrichten. Dies kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwochmorgen in Mainz an. Eine der Stationen wird demnach im Laufe des Mittwochs in Landau (Max-Planck-Straße), nahe der Autobahn 65 aufgebaut. Weitere Testangebote wird es am Flughafen Hahn sowie in Bitburg (nahe der Autobahn aus Richtung Belgien) und auf einem Parkplatz an der Autobahn zwischen Luxemburg und Trier geben.

Die Test-Station in Landau soll am Donnerstagmorgen starten, sagte der Staatssekretär im Mainzer Gesundheitsministerium, Alexander Wilhelm. Sie sei ausschließlich für Heimkehrer aus dem Ausland. Nach derzeitiger Rechtslage sind Reisende aus Risikogebieten wie zum Beispiel Nordspanien zu Quarantäne beziehungsweise Tests verpflichtet. Für alle anderen Heimkehrer plant der Bund ebenfalls eine Testpflicht.

Die Bundeswehr hilft

Wilhelm kündigte an, Testpersonen müssten ihre Reise zuvor glaubhaft machen. Die Tests sind kostenlos. Das Rote Kreuz erwartet Ergebnisse nach jeweils ein bis zwei Tagen und will an jeder der vier Stationen pro Tag rund 40 Helfer einsetzen. Die Bundeswehr hat nach Angaben der Landesregierung angekündigt, Einrichtung und Betrieb der Stationen mit 40 Soldaten zu unterstützen.