Saatkrähen im Visier: Schützen oder schießen?

Fragen und Antworten: Saatkrähen galten in Rheinland-Pfalz als nahezu ausgerottet, mittlerweile wächst ihre Population stark. Stadtbewohner klagen über Lärm und Schmutz, Landwirte über verheerte Felder. Landaus Stadtrat und der Bauernverband wollen die Vögel am liebsten bejagen lassen. Artenschützer widersprechen vehement.

Corona-Bürgertests ab Juli kostenpflichtig

Auch über den Sommer soll es weiter ein Angebot mit kostenlosen Corona-Schnelltests für Risikogruppen geben - für alle anderen sollen „Bürgertests" aber künftig drei Euro kosten.

Unternehmen bewerten Standorte: Pirmasens besser als Neustadt

Tausende Unternehmen in der Pfalz haben wieder ihren Standort bewertet. Die hiesige IHK hatte zuletzt vor vier Jahren danach gefragt. Es zeigt sich: Unter den benoteten acht kreisfreien Städten kam es zu auffälligen Veränderungen. In bestimmten Punkten klaffen die Urteile weit auseinander.

Metallica locken Zehntausende Metal-Fans nach Hockenheim (mit Bilderstrecke und Video)

Die US-Band Metallica gibt am Freitag auf dem fast ausverkauften Hockheimring ihr einziges Konzert in Deutschland. Bis zum Freitagmittag waren laut Veranstalter 65 000 von 70 000 möglichen Karten verkauft.

Keine Tageskasse beim FCK-Fanspiel am Samstag

Auf dem Gelände des DJK-SV Phönix Schifferstadt steigt an diesem Samstag das sogenannte Fanspiel des Fußball-Zweitliga-Aufsteigers 1. FC Kaiserslautern mit anschließender großer Autogrammstunde.

Veterinäramt beschlagnahmt 50 Katzen

Das Veterinäramt hat am Donnerstag in einer Gemeinde im Oberen Glantal rund 50 Katzen aus einer Privathaltung beschlagnahmt. Der Aktion sei am 20. Juni eine private Tierschutzanzeige vorausgegangen, teilte die Kreisverwaltung am Freitag auf Nachfrage mit.

Oberstes US-Gericht kippt landesweites Recht auf Abtreibung

Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit einer wegweisenden Entscheidung das liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt. Der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court in Washington machte am Freitag damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen US-Staaten.

9-Euro-Ticket: Lob von Großteil der Nutzer

Das 9-Euro-Ticket kommt einer Umfrage zufolge bei den Nutzerinnen und Nutzern sehr gut an. 89 Prozent derjenigen, die mit dem Sonderpreis Busse und Bahnen genutzt haben, geben ein positives Urteil ab.

Bundestag kippt Werbeverbot für Abtreibungen

Der seit so vielen Jahren umstrittene Paragraf 219a zum Werbeverbot für Abtreibung ist nun Geschichte. Damit dürfen Ärzte bald strafrei über einen solchen Eingriff informieren.