Die jetzige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wird an diesem Freitag wie geplant vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal auftreten. Die Grünen-Politikerin war in den vergangenen zwei Wochen wegen einer Corona-Infektion zu Hause geblieben. Nun sei ihr Testergebnis wieder negativ, sagte eine Sprecherin am Freitagvormittag. Also werde die Ex-Speyererin auch ausagen: „Sie hat immer deutlich gemacht, dass ihr dies ein sehr wichtiges Anliegen ist.“

In den vergangenen Tagen waren Kurznachrichten aufgetaucht, die Spiegel in ein schlechtes Licht rücken. Demnach ging es ihr und ihrem damaligen Ministeriumssprecher am Morgen nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 vor allem darum, ein „Wording“ zu finden, dass sie rechtzeitig gewarnt hätten. Spiegel war damals rheinland-pfälzische Umweltministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin.

