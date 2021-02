Ein Team der Bundeswehr aus Ärzten und Sanitätern zur Unterstützung des von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Portugal ist am Mittwoch in Lissabon gelandet. Die 26 Soldatinnen und Soldaten wurden am frühen Nachmittag auf dem Militärflughafen Figo Maduro in Lissabon von Verteidigungsminister João Gomes Cravinho, Gesundheitsministerin Marta Temido und dem deutschen Botschafter in Portugal, Martin Ney, begrüßt. Sie waren mit einer Transportmaschine vom niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf aus gestartet. Die acht Ärztinnen und Ärzte sowie das Sanitätspersonal sollen drei Wochen lang in einer zivilen Klinik bei der Behandlung schwerkranker Covid-19-Patienten helfen. Danach werden sie nach Angaben der Bundeswehr wahrscheinlich von einem weiteren Hilfsteam abgelöst. Portugal ist besonders stark von der als höher ansteckend geltenden Virusvariante betroffen, die zunächst in Großbritannien aufgefallen ist. Das Gesundheitssystem ist völlig überfordert.