Plus eins im Vergleich zum Vortag – die Corona-Infektionen, für die das Neustadter Gesundheitsamt zuständig ist, entwickeln sich nur noch langsam nach oben. Der neue Fall kommt aus dem Landkreis Bad Dürkheim, der damit 318 positive Tests meldet. In Neustadt bleibt es bei 104. Über Dreiviertel der insgesamt positiv getesteten Personen ist wieder vom Coronavirus genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 279 Personen, in Neustadt 101 Personen. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.