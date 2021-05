In der Stadt Kaiserslautern treten die Regelungen der Bundesnotbremse außer Kraft, am Sonntag, 30. Mai, werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Das Landesuntersuchungsamt hat die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt am Donnerstag mit 56 angegeben. Dieser Wert geht laut Verwaltung am Freitag in die maßgebliche Statistik des RKI ein, sodass die Stadt den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 100 liegen wird.

Das bedeutet, die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt. Sie gilt letztmals am Samstag, 29. Mai, von 22 bis 24 Uhr. Am Sonntag darf dann auch die Außengastronomie wieder täglich bis 22 Uhr öffnen. Gäste müssen ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können, das nicht älter als 24 Stunden ist. Für vollständig Geimpfte oder Genesene entfällt diese Testpflicht. Neben weiteren Lockerungen, darf ab kommender Woche auch der gesamte Handel wieder öffnen. Es gelten die gleichen Bedingungen wie aktuell in Lebensmittelgeschäften. Eine Testpflicht, die Pflicht zur Kontakterfassung und zur vorherigen Terminvereinbarung entfallen.