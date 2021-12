600 Menschen haben am Samstagabend in der Koblenzer Innenstadt an einem nicht angemeldeten Corona-Spaziergang teilgenommen. Laut Polizei fand gleichzeitig eine Gegenkundgebung mit 15 Personen statt. Beide Versammlungen sollen laut Polizei grundsätzlich friedlich verlaufen sein. Am Jesuitenplatz soll einer der Teilnehmer einen der Einsatzkräfte angegriffen haben. Bei der Feststellung der Identität des Angreifers sollen sich etwa 15 Personen mit diesem solidarisiert haben, und die Polizei setzte nach Androhung Pfefferspray ein, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Versammlung wurde fortgeführt und löste sich kurze Zeit später am Deutschen Eck auf. Insgesamt wurden vier Strafverfahren eingeleitet.