Obwohl die Kreisverwaltung Bad Dürkheim für Montag vorgesehene „Spaziergänge“ von Gegnern der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen verboten hatte, haben sich in Grünstadt Menschen getroffen, um gemeinsam durch die Fußgängerzone zu marschieren. Anfangs waren es 13, später wurden es mehr. Die Anzahl ließ sich nicht exakt bestimmen, weil fortwährend Personen aus verschiedenen Richtungen dazustießen. Zum Teil waren mindestens zwei Dutzend Menschen in mehreren Gruppen in der Fußgängerzone unterwegs. Die Polizei war mit Vollzugsbeamten des Ordnungsamtes im Einsatz. Am Stadthaus im Kreuzerweg, dem Treffpunkt, haben sie mehrere Kleingruppen darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme an so einem „Spaziergang“ untersagt sei. Die Leute wurden aufgefordert, den Platz zu verlassen. Die Angesprochenen leisteten Folge. Im Park neben dem Rathaus stand ein alter Mann mit einem Schild, auf dem stand: „Gegen rechts. Für Respekt und Toleranz.“ Ihm wurde erklärt, dass jegliche politische Meinungsäußerung an dieser Stelle verboten sei – auch für Einzelpersonen. Im Östlichen Graben kam dann doch eine größere Gruppe von „Demonstranten“ zusammen. Einer von ihnen, der die Szene filmte, musste mehrfach aufgefordert werden, das Smartphone wegzustecken. In der Fußgängerzone lieferten sich die „Spaziergänger“ ein Katz- und Mausspiel mit den Beamten. Sie liefen mehrfach hin und her und die Polizei kam ihnen in Streifenwagen immer wieder entgegen, um sie auseinander zu treiben.