Insgesamt sieben Bewohner einer Wohngruppe und ein Mitarbeiter des Richard-Böttger-Heims auf dem Lindenhof sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim GmbH

mitgeteilt. Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, seien derzeit in Absprache mit dem Gesundheitsamt Mannheim alle 23 Bewohner der Gruppe in Quarantäne in ihren Zimmern und würden von fest zugeordneten Mitarbeitern betreut. Der positiv getestete Mitarbeiter befindet sich den weiteren Angaben zufolge in häuslicher Quarantäne.

Zuvor war ein Heimbewohner offenbar wegen einer anderen Erkrankung in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht worden. Dort sei beim routinemäßigen Corona-Test bei der Aufnahme die Infektion des 76-Jährigen festgestellt worden, der zuvor keine Corona-typischen Symptome gezeigt hatte. Daraufhin hat ein Team des Universitätsklinikums die Bewohner der Wohngruppe und die dort tätigen Mitarbeiter auf das neuartige Coronavirus getestet.

Aktuell werden alle 70 Bewohner und rund 65 Mitarbeiter des Pflegeheims getestet. Bis zum Vorliegen der Testergebnisse bleiben alle Bewohner in ihren jeweiligen Wohnbereichen. Besuche seien in Absprache mit dem Gesundheitsamt derzeit nicht möglich.

Mehr zum Thema: Kinder aus 14 Mannheimer Schulen in Quarantäne