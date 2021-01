Seit Freitag sind nun Mitarbeiter und Bewohner in allen Altenheimen in Frankenthal zum ersten Mal gegen das Coronavirus geimpft. Als letzte Einrichtung war das Altera Senioren-Domizil an der Reihe. 48 der 77 Mitarbeiter und 85 von 110 Bewohnern ließen sich dort am Freitag immunisieren. Eine kurzfristige Terminabsage am Mittwoch aus Mangel an Impfstoff hatte zuvor für Ärger gesorgt. Umso dankbarer und erleichterter sei man nun, dass es so schnell doch geklappt habe, sagt Hausleiterin Jutta Loreth. Die Zusammenarbeit mit dem Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes sei „optimal“ gewesen. Die Senioren und deren Angehörige seien nun sehr erleichtert. Gerade angesichts der Nachrichten über Virusmutationen sei die Angst vor einem erneuten Corona-Ausbruch groß. Im November waren vier Bewohner nach einer Infektion verstorben.

