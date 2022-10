Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist die Anzahl der Corona-Regeln in diesem Herbst bisher überschaubar. Am stärksten betroffen sind medizinische und Pflege-Einrichtungen. Was Besucher und Patienten wissen sollten, bevor sie Krankenhäuser, Arztpraxen oder Pflegeheime aufsuchen, lesen Sie hier.