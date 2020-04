Haben sich die Menschen an den Feiertagen in der Öffentlichkeit an die Corona-Beschränkungen gehalten? Ein „positives Fazit“ des Osterwochenendes zieht Thorsten Mischler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Man sei verstärkt vor Ort präsent gewesen um zu überprüfen, ob die Corona-Vorgaben eingehalten werden. „Wir sind überwiegend zufrieden. Die allermeisten Menschen haben sich daran gehalten“, sagte Mischler am Dienstag. An Karfreitag hat es 240 Verstöße gegeben. In davon 200 Fällen wurde die Zwei-Personen-Regel nicht eingehalten, in 22 Fällen wurde der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht gewahrt, so Mischler. Am Samstag gab es 125 Verstöße, am Ostersonntag 161. Am wettermäßig unattraktiven Ostermontag erfassten die Beamten präsidiumsweit 72 Verstöße. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz ist für die Vorderpfalz zuständig. Zu ihm gehören die Polizeidirektionen in Ludwigshafen, Neustadt und Landau. In erster Linie sind laut Mischler aber die Ordnungsämter für die Überprüfung der Corona-Vorschriften zuständig.