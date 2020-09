[Aktualisiert 17.47 Uhr] Weihnachtsmärkte sollen in Corona-Zeiten entweder stark entzerrt werden oder Zugangskontrollen haben, bei denen Besucher die Kontaktdaten hinterlassen müssen. Das sieht die 11. Coronabekämpfungsverordnung vor, die am Freitagabend veröffentlicht wird. Darüber hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am frühen Freitagabend informiert, DIE RHEINPFALZ hatte bereits am Vormittag darüber berichtet.

Weniger freie Plätze in Kinos

Veränderungen wird es außerdem bei der Besucheranzahl von gewerblichen Veranstaltungen geben. Statt 150 Personen dürfen sich ab 15. September 250 Leute in Innenräumen versammeln – geeignete Hygienekonzepte vorausgesetzt. Unter freiem Himmel werden 500 Personen erlaubt sein, bisher sind es 350.

Bei Verstaltungen mit festen Sitzplätzen soll es nach Angaben von Dreyer künftig ausreichen, wenn die Veranstalter zwischen einzelnen Gruppen einen Sitzplatz zur Seite sowie nach vorne und hinten freilassen. Als Beispiel nannte die Ministerpräsidentin Kinos und Theater. Bislang galt ein Abstand von mindestens 1,50 Meter.

Erleichterung beim Einkaufen

Erleichterungen soll es auch für den Einzelhandel geben: Laut Dreyer dürften die Geschäfte künftig eine Person pro fünf Quadratmeter Verkaufsfläche zulassen – bisher galt eine Fläche von zehn Quadratmetern pro Person.

Fußballspiele wieder mit Fans

Fußballspiele dürfen den Angaben nach wieder vor Zuschauern ausgetragen werden. Zehn Prozent der Sitzplätze können die Vereine besetzen, im Fall des Fritz-Walter-Stadions wären das rund 3000. Auch dabei ist ein Hygienekonzept vorzulegen.

Unklar blieb zunächst, ob die zehn Prozent zusätzlich zu den 500 Teilnehmern einer Veranstaltung zählen oder ob sie diese beinhalten. Die Verordnung soll zunächst bis zum 31. Oktober gelten.

